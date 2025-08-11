Бразилия подала жалобу в ВТО из-за тарифных мер США

О нас

Власти Бразилии подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных США пошлин на импортируемые из страны товары.
11 августа 2025 г. 20:12
Власти Бразилии подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных США пошлин на импортируемые из страны товары.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ВТО.

"Бразилия обратилась в ВТО с просьбой о проведении консультаций с США в связи с американскими тарифными мерами, в соответствии с которыми вводится пошлина в размере 10% на все бразильские продукты и дополнительная пошлина в размере 40% на определенные продукты бразильского происхождения", - указывается в документе.

В соответствии с процедурами, установленными ВТО, конфликтующим сторонам предоставляется 60 дней для обсуждения возникших разногласий и поиска удовлетворительного решения. Если им не удастся достичь компромисса, Бразилия может запросить созыв экспертной комиссии, задача которой заключается в составлении отчета с рекомендациями по разрешению спора. По данным ВТО, несмотря на то что эти рекомендации не носят обязательного характера, страны - участницы организации зачастую выполняют их. Срок подготовки отчета в среднем составляет около года.

Напомним, что США в августе ввели тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, в их числе мясо и кофейная продукция. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.

