Бразилия отзывает посла в Индонезии в знак протеста против казни бразильского гражданина

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бразилия отзывает своего посла в Джакарте в знак протеста против казни в Индонезии бразильского гражданина. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается в официальном сообщении администрации президента Бразилии Дилмы Русcефф.

Накануне в пятницу глава бразильского государства в личном телефонном разговоре безуспешно просила президента Индонезии Джоко Видодо о помиловании 53-летнего бразильца Марку Арчира, который был приговорен в 2004 году индонезийским судом к расстрелу за контрабанду наркотиков.

Бразилия также пыталась спасти жизнь своего гражданина, обратившись за содействием к папе римскому, однако Ватикан не смог помочь. В ночь на воскресенье приговор в отношении бразильского гражданина был приведен в исполнение.

Как подчеркивается в сообщении администрации президента Бразилии, Руссефф "опечалена и возмущена (казнью бразильского гражданина)" и "глубоко сожалеет о том, что ее просьба, изложенная в личном телефонном разговоре и отдельном письме, не была удовлетворена главой государства Республика Индонезия".

"Посол Бразилии в Джакарте отзывается в Бразилиа для консультаций", - говорится в документе. В нем отмечается, что приведение в исполнение смертной казни "наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям".

Инструктор по дельтапланерному спорту Марку Арчир Кардозу Морейра был арестован в 2004 году в Индонезии при попытке ввезти в эту страну 13 кг кокаина. Наркотик был спрятан в трубках дельтаплана, который вез бразилец.

В 2004 году в Индонезии был арестован за контрабанду наркотиков и приговорен к смертной казни еще один бразилец - Родригу Муксфельдт Гуларти, которому сейчас исполнилось 42 года. По сообщениям бразильских СМИ, Гуларти может быть казнен в ближайшие месяцы.