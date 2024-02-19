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Бразилия отозвала посла в Израиле для консультаций

Бразилия отозвала посла в Израиле для консультаций Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Израиле для консультаций.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 23:27
Бразилия отозвала посла в Израиле для консультаций

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Израиле для консультаций.

Как передает Report, об этом пишет газета Folha de S.Paulo.

"Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван для консультаций", - уточнили в публикации.

В воскресенье, 18 февраля, президент Бразилии сравнил действия израильской армии в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он счел слова бразильского лидера "постыдными и серьезными". Нетаньяху также сообщил о решении незамедлительно пригласить посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

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