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Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения

Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения Правительство Бразилии приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 05:44
Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения

Правительство Бразилии приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава минздрава страны Марселу Кейрога.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения и возможностям государственной системы здравоохранения в плане оказания помощи были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе. В ближайшие дни будет издан нормативный акт, который закрепит это решение", - сказал министр в официальном обращении.

Вместе с тем, по его словам, это не означает победы над COVID-19 в южноамериканской республике. "Мы продолжим жить с этим вирусом", - подытожил Кейрога.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено свыше 30,25 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых почти 662 тыс. привели к летальному исходу.

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