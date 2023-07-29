Бразилия отказалась выдать США российского разведчика

Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который, предположительно, является сотрудником военной разведки РФ.
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В ведомстве назвали просьбу США о выдаче россиянина безосновательной. Там также добавили, что уже согласились передать злоумышленника России, где он обвиняется в торговле наркотиками.
По информации издания, Черкасов будет экстрадирован в РФ только после того, как отбудет бразильский тюремный срок за подделку документов.
Минюст США считает, что Черкасов въехал в Штаты в 2018 году под видом учебы в аспирантуре в Вашингтоне. Он находился в США под чужим именем, чтобы шпионить за американцами в преддверии начала российско-украинской войны.