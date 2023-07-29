Бразилия отказалась выдать США российского разведчика

Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова. Он может быть сотрудником военной разведки РФ.

Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который, предположительно, является сотрудником военной разведки РФ.

Как передает Report , об этом сказано в заявлении Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии.

В ведомстве назвали просьбу США о выдаче россиянина безосновательной. Там также добавили, что уже согласились передать злоумышленника России, где он обвиняется в торговле наркотиками.

По информации издания, Черкасов будет экстрадирован в РФ только после того, как отбудет бразильский тюремный срок за подделку документов.

Минюст США считает, что Черкасов въехал в Штаты в 2018 году под видом учебы в аспирантуре в Вашингтоне. Он находился в США под чужим именем, чтобы шпионить за американцами в преддверии начала российско-украинской войны.