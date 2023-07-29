О нас

Бразилия отказалась выдать США российского разведчика

Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова. Он может быть сотрудником военной разведки РФ.
Другие страны
29 июля 2023 г. 07:11
Бразилия отказалась выдать США российского разведчика

Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который, предположительно, является сотрудником военной разведки РФ.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии.

В ведомстве назвали просьбу США о выдаче россиянина безосновательной. Там также добавили, что уже согласились передать злоумышленника России, где он обвиняется в торговле наркотиками.

По информации издания, Черкасов будет экстрадирован в РФ только после того, как отбудет бразильский тюремный срок за подделку документов.

Минюст США считает, что Черкасов въехал в Штаты в 2018 году под видом учебы в аспирантуре в Вашингтоне. Он находился в США под чужим именем, чтобы шпионить за американцами в преддверии начала российско-украинской войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Braziliya Rusiya kəşfiyyatçısını ABŞ-a təhvil verməkdən imtina edib

Другие новости из категории

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
29 июля 2023 г. 07:43
Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 169 человек
Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 169 человек
29 июля 2023 г. 06:56
Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн
Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн
29 июля 2023 г. 06:08
Белый дом: военные США в Украине не участвуют в боевых операциях
Белый дом: военные США в Украине не участвуют в боевых операциях
29 июля 2023 г. 05:24
В Германии вооруженный мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек, есть раненые
В Германии вооруженный мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек, есть раненые
29 июля 2023 г. 04:13
США могут приостановить сотрудничество с Нигером
США могут приостановить сотрудничество с Нигером
29 июля 2023 г. 03:42
В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека
В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека
29 июля 2023 г. 03:09
Свобода слова по-канадски: Сенат вынуждает Meta блокировать новости в Facebook и Instagram
"Свобода слова" по-канадски: Сенат вынуждает Meta блокировать новости в Facebook и Instagram
29 июля 2023 г. 01:34
ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса
ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса
29 июля 2023 г. 00:49
Польша вдвое увеличит численность армии
Польша вдвое увеличит численность армии
28 июля 2023 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi