Бразилия официально отозвала посла из Израиля

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает портал Globo.

Согласно сообщению, 19 февраля Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как МИД Израиля объявил его персоной нон грата. После трех месяцев отсутствия Мейер вернулся в Израиль 24 мая, однако теперь он будет переведен в Женеву на новую работу.

Руководство посольством Бразилии в Тель-Авиве и другие функции посла возьмет на себя поверенный в делах Фабиу Фариас.

Таким образом, отмечает портал, Бразилия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Израилем Планов назначать нового посла у бразильской стороны пока нет.