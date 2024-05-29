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Бразилия официально отозвала посла из Израиля

Бразилия официально отозвала посла из Израиля Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля.
Другие страны
29 мая 2024 г. 19:30
Бразилия официально отозвала посла из Израиля

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает портал Globo.

Согласно сообщению, 19 февраля Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как МИД Израиля объявил его персоной нон грата. После трех месяцев отсутствия Мейер вернулся в Израиль 24 мая, однако теперь он будет переведен в Женеву на новую работу.

Руководство посольством Бразилии в Тель-Авиве и другие функции посла возьмет на себя поверенный в делах Фабиу Фариас.

Таким образом, отмечает портал, Бразилия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Израилем Планов назначать нового посла у бразильской стороны пока нет.

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