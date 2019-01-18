Бразилия обвинила Венесуэлу в терроризме и создании преступных группировок

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бразильские власти обвинили руководство Венесуэлы в создании организованных преступных группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил МИД латиноамериканской страны после встречи бразильского министра иностранных дел Эрнесту Араужу с представителями венесуэльской оппозиции.

"Режим, который возглавляет (президент Венесуэлы - ред.) Николас Мадуро, представляет из себя механизм организованного преступного сообщества. Он основан на коррупции, наркотрафике, торговле людьми, отмывании денег и терроризме", - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что Э.Араужу принял в бразильской столице экс-спикера парламента Венесуэлы Хулио Борхеса, бывшего мэра Каракаса Антонио Ледесму и председателя так называемого Верховного суда в изгнании Мигеля Анхеля Мартина. Как говорится в заявлении МИД Бразилии, на встрече обсуждались меры по восстановлению демократии в Венесуэле.

Ранее парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.