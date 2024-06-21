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Бразилия обсудила с гендиректором МАГАТЭ создание атомного подводного флота

Бразилия обсудила с гендиректором МАГАТЭ создание атомного подводного флота Бразилия провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о создании подводного флота, часть которого будет состоять из атомных подводных лодок.
Другие страны
21 июня 2024 г. 19:35
Бразилия обсудила с гендиректором МАГАТЭ создание атомного подводного флота

Бразилия провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о создании подводного флота, часть которого будет состоять из атомных подводных лодок.

Как передает Report, об этом сообщило правительство южноамериканской страны в своем YouTube-канале.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Рио-де-Жанейро для переговоров с руководством страны о реализации ее атомной программы. Он отметил, что для запуска программы Бразилии необходимо следовать международным нормам, регулирующим использование атомной энергии.

По словам командующего ВМС Бразилии адмирала Маркуса Сампайю Олсена, развитие атомного флота станет "не столько оборонной программой, сколько программой научно-технического развития".

"В программе принимают участие несколько университетов из академического и делового секторов. В рамках проекта будет создано 60 тыс. рабочих мест", - подчеркнул адмирал.

Бразилия строит уже третий энергоблок на единственной в стране атомной электростанции имени адмирала Алвару Алберту в юго-восточном штате Рио-де-Жанейро, на повестке также находится программа поставок Военно-морским силам (ВМС) Бразилии подводных лодок. Программа предусматривает разработку пяти субмарин - четырех обычных и одной атомной.

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Версия на английском языке Brazil discusses nuclear submarine fleet development with IAEA Director General

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