​Бразилия обогнала Россию по количеству зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом свидетельствуют обновленные вечером 22 мая данные министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных результатов анализов на COVID-19 - 20 803. Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, увеличилось на 1 001 до 21 048.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тыс. инфицированных и более 5,7 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара (34 573), за ним следует Рио-де-Жанейро (33 589). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 251 и 3 657 человек соответственно.