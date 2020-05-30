​Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось на 26 928, что стало новым антирекордом суточного прироста количества подтвержденных случаев. Их общее число достигло, таким образом, 465 166.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу вечером Минздрав республики.

Предыдущий максимальный суточный прирост инфицированных (26 417) зафиксирован днем ранее. Как следует из сводки, число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло до 27 878 (пятый показатель в мире после США, Великобритании, Италии и Франции), за минувшие сутки их зарегистрировано 1 124. Как уточнили в Минздраве, всего в стране проведено 677 776 ПЦР-тестов на COVID-19. Выздоровели почти 190 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 101 тыс. инфицированных и более 7,2 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (почти 48 тыс.), который по числу смертей из-за коронавируса (5 079) днем ранее обогнал Китай (4 838) и Индию (4 711). Третьим стал северный Амазонас (более 38 тыс. инфицированных и 2 011 умерших).