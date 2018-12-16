Бразилия не пригласит Мадуро на инаугурацию избранного президента

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро не будет присутствовать на церемонии вступления в должность избранного президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил будущий глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

"В знак уважения к народу Венесуэлы, мы не приглашаем Николаса Мадуро на инаугурацию президента Болсонару. На празднике демократии и торжества воли бразильского народа для Мадуро нет места. Все страны мира должны прекратить его поддерживать и объединиться с целью освободить Венесуэлу", - написал Араужу в своём микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что президент Аргентины не поедет в Бразилию на инаугурацию Болсонару.