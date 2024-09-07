Бразилия не поддержала односторонние санкции против Венесуэлы

Бразилия не намерена разрывать отношения с Венесуэлой и выступает против односторонних санкций в отношении этой страны, несмотря на то что не признает результаты прошедших в июле выборов главы государства.

Бразилия не намерена разрывать отношения с Венесуэлой и выступает против односторонних санкций в отношении этой страны, несмотря на то что не признает результаты прошедших в июле выборов главы государства.

Как передает Report , об этом заявил президент крупнейшей страны Южной Америки Луис Инасиу Лула да Силва в эфире радиостанции Difusora.

"У нас общая с Колумбией позиция. Мы не приняли результаты, но я не буду разрывать отношения, и я также не согласен с односторонними санкциями, блокадой. Потому что блокада вредит не президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, она вредит людям, а я считаю, что народ не должен становиться жертвой", - сказал он.

Лула да Силва отметил, что также не признает, что на выборах в Венесуэле победил оппозиционный кандидат.

"Был только один выход - провести новые выборы или сформировать коалицию, чтобы демократически сосуществовать", - считает бразильский лидер.