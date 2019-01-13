Бразилия намерена в одностороннем порядке отменить визы для граждан США и Канады

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Новое правительство Бразилии намерено в одностороннем порядке отменить визовые требования для граждан США и Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета O Globo со ссылкой на полученный ее журналистом документ МИД страны.

По информации издания, речь идет о программе действий, которую планируется осуществить в первые 100 дней работы кабмина. Помимо отмены виз в документе говорится о подготовке визитов президента страны Жаира Болсонару в США для подписания соглашений в сфере обороны, безопасности и технологий, а также в Израиль для развития сотрудничества в научной сфере. Кроме того, МИД предлагает отказаться от использования символики Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) на обложке паспортов бразильских граждан, заменив ее на национальный герб Бразилии. Официального подтверждения этой информации нет.

В 2016 году, когда Бразилия принимала летние Олимпийские игры, власти этой страны временно отменяли визовые требования для граждан четырех стран: Австралии, Канады, США и Японии.

1 января в должность президента Бразилии вступил Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года.