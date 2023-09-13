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Бразилия может отказаться от членства в МУС

Бразилия может отказаться от членства в МУС Бразилия может пересмотреть свое решение об участии Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 21:48
Бразилия может отказаться от членства в МУС

Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом.

Как передает Report со ссылкой на портал G1, об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

"Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах", - цитирует его портал G1.

По словам министра, именно эту возможность имел в виду глава государства Лула да Силва, поставив под сомнение членство его страны в МУС и заявив, что, по его мнению, подобные соглашения наносят вред развивающимся странам. "Вот о чем предупредил президент, и, естественно, бразильская дипломатия сможет оценить это при случае", - добавил министр, напомнив, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.

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