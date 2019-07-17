​Бразилия инициирует заключение торгового соглашения МЕРКОСУР-США

Власти Бразилии планируют инициировать заключение соглашения о свободной торговле между странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и США.

Как передаёт Report, об этом сообщил во вторник пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус в ходе общения с журналистами.

По его словам, соответствующую инициативу бразильский лидер Жаир Болсонару готовится представить в ходе предстоящей в среду встречи регионального торгово-экономического объединения в аргентинском Санта-Фе. Правительство Бразилии рассматривает данное направление работы в качестве одного из приоритетов своего председательства в МЕРКОСУР в течение следующих шести месяцев.

По мнению бразильских властей, основой для такого документа о сотрудничестве "с различными странами и блоками, в том числе США, Канадой и [Южной] Кореей, а также многими другими" мог бы послужить заключенный в июне аналогичный торговый пакт между МЕРКОСУР и ЕС, пояснил он.