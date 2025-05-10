Бразилия и РФ усилят сотрудничество по добыче редкоземельных минералов

Россия и Бразилия намерены укреплять сотрудничество в области совместной добычи критически важных полезных ископаемых.

Россия и Бразилия намерены укреплять сотрудничество в области совместной добычи критически важных полезных ископаемых.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва, подводя итоги своего визита в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть планы нарастить наше сотрудничество по разведке и добыче критически важных минералов. Бразилия не должна упускать ни одной возможности в энергетике", - заявил он.