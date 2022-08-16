Бразилия и Аргентина не будут переигрывать матч отбора на ЧМ-2022

Повторный матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоится.

Повторный матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоится.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Аргентины (ФФА).

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила переигровку поединка. Также аргентинская федерация обязана выплатить штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков. Часть денег будет передана Всемирной организации здравоохранения в поддержку борьбу с коронавирусной инфекцией.

Изначально поединок квалификации мирового первенства между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года, однако уже на 6-й минуте игра была остановлена сотрудниками полиции. Причиной тому стало нарушение аргентинскими игроками коронавирусного протокола. По итогам произошедшего Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело и назначила переигровку на 22 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что матч не имеет турнирного значения — обе сборные по итогам отбора гарантировали себе попадание на чемпионат мира в Катаре.