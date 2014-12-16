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    ​Более 40 человек сгорели заживо в крупном ДТП в Бразилии

    Трагедия произошла на шоссе в штате Пиауи на северо-востоке страны

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 44 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в Бразилии.

    Как передает Report, трагедия произошла на шоссе в штате Пиауи на северо-востоке страны.

    По неизвестным причинам произошло лобовое столкновение автобуса и бензовоза, после чего перевозимое топливо загорелось.

    Спасатели нашли на месте ДТП лишь двух выживших — водителя автобуса и пятилетнюю девочку. По предварительным данным, всего в автобусе находились 45 пассажиров. Число погибших может увеличиться.

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