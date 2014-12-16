​Более 40 человек сгорели заживо в крупном ДТП в Бразилии

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 44 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в Бразилии.

Как передает Report, трагедия произошла на шоссе в штате Пиауи на северо-востоке страны.

По неизвестным причинам произошло лобовое столкновение автобуса и бензовоза, после чего перевозимое топливо загорелось.

Спасатели нашли на месте ДТП лишь двух выживших — водителя автобуса и пятилетнюю девочку. По предварительным данным, всего в автобусе находились 45 пассажиров. Число погибших может увеличиться.