Бразилец да Силва переизбран главой продовольственной организации ООН

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Бразилец Жозе Грациану да Силва в субботу был переизбран на пост генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выборы руководителя, который будет занимать эту должность с 1 августа 2015 года по 31 июля 2019 года, состоялись в Риме в рамках 39-й конференции ФАО, являющейся руководящим органом этой организации.

Помимо да Силвы других кандидатур на пост гендиректора ФАО выдвинуто не было, тем не менее регламент организации позволяет проводить выборы в подобной ситуации.

По результатам тайного голосования стран-участниц, каждая из которых обладает одним голосом, бразилец был переизбран подавляющем большинством голосов — за его переназначение высказались 177 членов из 182 принявших участие в голосовании.

Жозе Грациану да Силва, занимающийся вопросами продовольственной безопасности, развития сельских районов и сельского хозяйства более 30 лет, занял пост генерального директора ФАО 1 января 2012 года. До этого он в течение пяти лет возглавлял региональное отделение ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна.