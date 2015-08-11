Бразильские военные подготовят китайцев к войне в джунглях

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Китая обратились к бразильским военным с просьбой провести обучение по ведению боевых действий в джунглях. Как сообщает Defense News, в Пекине полагают, что 10-недельный курс поможет в развитии их собственной программы.

Изначально, как рассказал командир Учебного центра по подготовке к боевым действиям в джунглях (CIGS) полковник Алсимар Маркиш де Араужо Мартинс (Alcimar Marques de Araujo Martins), китайские военные планировали отправиться на обучение в бразильский город Манаус, где располагается центр, однако впоследствии изменили свое решение. «Сейчас они попросили предоставить им ряд опытных инструкторов», — отметил он.

Для чего китайским военным понадобились навыки ведения боевых действий в джунглях, не уточняется. Также пока неизвестны сроки начала обучения, отмечает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Центр CIGS, за свое 50-летнее существование подготовил почти шесть тысяч офицеров, в их числе 500 человек — иностранцы. Среди них, как уточняется, большинство обучающихся составили военные латиноамериканских стран, из Европы были направлены около 100 человек, из США — 27.

В июне в Китае был принят закон, вводящий новые требования к конструкции торговых судов: теперь судостроителям придется учитывать возможность их мобилизации на службу в Военно-морские силы (ВМС). В частности, нововведения касаются контейнеровозов, ролкеров, многоцелевых судов и балкеров. По мнению законодателей, это существенно повысит военный потенциал китайского флота и расширит горизонт стратегического планирования.