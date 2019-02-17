Бразильская Vale эвакуирует 200 человек в районе плотины

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания сообщила о "плане чрезвычайных действий для плотин горного промысла". При поддержке гражданской обороны и властей, проходит эвакуация порядка 200 человек из зоны, включающей в себя 49 жилых и коммерческих зданий.

"Это решение было принято в качестве меры предосторожности после просмотра компанией данных аналитических отчетов специализированных консультационных компаний", - отмечается в пресс-релизе.