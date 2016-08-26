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    Бразильская полиция обвинила в коррупции бывшего президента страны

    Компания OAS купила для семьи Лулы да Силвы особняк на берегу океана

    Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Бразильская полиция порекомендовала прокурорам предъявить экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве обвинения в коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

    Полицейские предоставили информацию, что строительная компания OAS, связанная с государственной нефтяной компанией Petrobras, купила для семьи Лулы да Силвы особняк на берегу океана.

    В Бразилии с 2014 года идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras.

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