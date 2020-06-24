Брат Трампа пытается помешать его племяннице выпустить книгу о семье

Младший брат президент США Дональда Трампа Роберт обратился в суд, чтобы помешать выходу книги племянницы Мэри Трамп о семье, сообщает Report со ссылкой на Fox News.

Мэри Трамп, дочь старшего брата главы государства Фрэда Трампа-младшего, намерена опубликовать книгу под названием "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и никогда недостаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире").

Публикация книги намечена на 28 июля текущего года.

Ранее была опубликована книга бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).