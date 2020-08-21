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Брат смертника получил 55 лет тюрьмы за теракт на стадионе в Манчестере

Брат смертника получил 55 лет тюрьмы за теракт на стадионе в Манчестере Брат смертника, устроившего в 2017 году взрыв на стадионе в Манчестере, проведет в тюрьме как минимум 55 лет.
Другие страны
21 августа 2020 г. 04:27
Брат смертника получил 55 лет тюрьмы за теракт на стадионе в Манчестере
Хашем Абеди

Брат смертника, устроившего в 2017 году взрыв на стадионе в Манчестере, проведет в тюрьме как минимум 55 лет.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, Хашем Абеди помог своему брату Салману спланировать теракт, в результате которого погибли 22 человека, в том числе дети.

Обвинение заявило, что он несет такую же вину за преступление, как и его брат, устроивший взрыв 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде.

Судья Джереми Бейкер, объявляя вердикт, завил: "Суровая реальность заключается в том, что это были чудовищные преступления. Серьезные по масштабу, смертоносные по умыслу и ужасающие по последствиям".

"Отчаяние и опустошение, которое испытали семьи погибших, были осязаемыми", - добавил он.

Он сказал, что 23-летний Абеди проведет в тюрьме не меньше 55 лет, прежде чем у него появится возможность ходатайствовать об освобождении. По словам судьи, есть вероятность, что осужденный проведет в заключении всю жизнь.

Так как Абеди на момент совершения преступления не было 21 года, по закону он не мог получить пожизненный срок. Сам он отказался присутствовать на вынесении вердикта.

Осужденный уехал из Манчестера в Ливию незадолго до теракта, вскоре после которого он был арестован и экстрадирован в Британию.

Суд заслушал, как братья несколько месяцев готовились к преступлению, закупая и перевозя материалы, которые были нужны им для изготовления бомбы.

Присяжные признали Абеди виновным в убийстве, покушении на убийство (сотни человек получили ранения) и сговоре с целью совершения взрывов.

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