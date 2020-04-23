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Брат сенатора США умер от коронавируса

Брат сенатора США умер от коронавируса

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщила в четверг, что ее старший брат умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в Twitter. 

"Мой старший брат Дон Рид умер от коронавируса во вторник вечером", - написала Уоррен.

У 86-летнего Дональда Рида Херринга диагностировали заражение коронавирусом около трех недель назад. Он умер в городе Норман (штат Оклахома). Херринг более 20 лет служил в ВВС США.

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