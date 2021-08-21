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Брат президента Афганистана присоединился к талибам

Брат президента Афганистана присоединился к талибам Хашмат Гани, младший брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присоединился к движению "Талибан".
Другие страны
21 августа 2021 г. 13:46
Брат президента Афганистана присоединился к талибам

Хашмат Гани, младший брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присоединился к движению "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении талибов.

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", - говорится в заявлении.

Халиль Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", которая тесно контактирует с талибами. Сообщается, что сегодня, 21 августа, в Кабуле прошла его встреча с афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.

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Версия на азербайджанском языке Əşrəf Qəninin qardaşı “Taliban”a qoşulub
Версия на английском языке Former Afghan president’s brother joins Taliban

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