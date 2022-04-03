Брат короля Иордании отказался от титула принца

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II Хамза бен Хусейн отказался от своего титула принца.
Как передает Report, об этом он сообщил в специальном сообщении, размещенном в Twitter.
В своем послании Хамза бен Хусейн отметил, что он "остается преданным Иордании" и в своей частной жизни "будет служить родине и иорданскому народу".
В начале марта иорданский монарх получил послание от принца Хамзы, в котором тот признался, что участвовал в заговоре по разжиганию смуты в 2021 году. В нем говорилось, что принц Хамза раскаивается в совершенных им действиях, которые нанесли вред монарху. "Я признаю свою ошибку и приношу извинения иорданскому народу и королевской семье", - указывалось в тексте послания, приведенном канцелярией короля Иордании.