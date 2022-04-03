Брат короля Иордании отказался от титула принца

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II Хамза бен Хусейн отказался от своего титула принца.

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II Хамза бен Хусейн отказался от своего титула принца.

Как передает Report, об этом он сообщил в специальном сообщении, размещенном в Twitter.

В своем послании Хамза бен Хусейн отметил, что он "остается преданным Иордании" и в своей частной жизни "будет служить родине и иорданскому народу".

В начале марта иорданский монарх получил послание от принца Хамзы, в котором тот признался, что участвовал в заговоре по разжиганию смуты в 2021 году. В нем говорилось, что принц Хамза раскаивается в совершенных им действиях, которые нанесли вред монарху. "Я признаю свою ошибку и приношу извинения иорданскому народу и королевской семье", - указывалось в тексте послания, приведенном канцелярией короля Иордании.