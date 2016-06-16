Брат экс-президента Румынии осужден на четыре года лишения свободы

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Мирча Бэсеску, брат экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, осужден на четыре года лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, Апелляционная палата Констанци огласила итоговое решение по делу Мирчи Бэсеску.

Согласно решению суда, М.Бэсеску приговорен к 4-м годам тюремного заключения за извлечение выгоды из влияния и будет отбывать наказание.

Брат экс-президента Румынии был задержан в июне 2014 года, а в ноябре того же года начался судебный процесс. 8 января этого года Мирчи Бэсеску был приговорен к 4 годам лишения свободы, однако его адвокаты обжаловали решение в Апелляционном суде.