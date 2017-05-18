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    Умер брат экс-президента Франции Франсуа Олланда

    Филипп Олланд жил в Канне, в том же доме, где и его 94-летний отец Жорж

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Старший брат экс-президента Франции Франсуа Олланда Филипп скончался.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, он умер в больнице города Антиб в возрасте 64 года.

    Филипп Олланд страдал от онкологического заболевания и был болен на протяжении нескольких месяцев.

    Он был джазменом-экспериментатором, далеким от политики. 

    Филипп Олланд жил в Канне, в том же доме, где и его 94-летний отец Жорж. Ожидается, что похороны брата экс-президента пройдут на Лазурном берегу Франции.

    По информации, через два дня после сложения полномочий, Олланд навещал брата в больнице.

    В минувшее воскресенье Франсуа Олланд официально покинул пост главы государства, передав полномочия своему преемнику - Эммануэлю Макрону.

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