Умер брат экс-президента Франции Франсуа Олланда

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Старший брат экс-президента Франции Франсуа Олланда Филипп скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, он умер в больнице города Антиб в возрасте 64 года.

Филипп Олланд страдал от онкологического заболевания и был болен на протяжении нескольких месяцев.

Он был джазменом-экспериментатором, далеким от политики.

Филипп Олланд жил в Канне, в том же доме, где и его 94-летний отец Жорж. Ожидается, что похороны брата экс-президента пройдут на Лазурном берегу Франции.

По информации, через два дня после сложения полномочий, Олланд навещал брата в больнице.

В минувшее воскресенье Франсуа Олланд официально покинул пост главы государства, передав полномочия своему преемнику - Эммануэлю Макрону.