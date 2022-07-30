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Брайза: Европа готова противостоять энергетическому шантажу Кремля

Брайза: Европа готова противостоять энергетическому шантажу Кремля Европа готова к энергетическому шантажу России. В ЕС убеждены, что смогут перетерпеть возможный дискомфорт этой зимой, на фоне угроз полного прекращения поставок российского газа.
Другие страны
30 июля 2022 г. 23:58
Брайза: Европа готова противостоять энергетическому шантажу Кремля

Европа готова к энергетическому шантажу России. В ЕС убеждены, что смогут перетерпеть возможный дискомфорт этой зимой, на фоне угроз полного прекращения поставок российского газа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал бывший советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США, дипломат Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо".

"Зима будет довольно некомфортной для европейцев, но некомфортно будет некоторым крупным предприятиям, а не домам. Это будут холодные времена для Европы. Согласно опросам общественного мнения в Германии, немцы готовы на снижение температуры в домах, готовы и на некоторое замедление экономического роста", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, настоящим вызовом будет изменение мнения европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно, и дискомфорт превысит готовность противостоять РФ.

"Европа демонстрирует готовность противостоять российскому энергетическому шантажу, в случае которого России будет нанесен сокрушительный экономический удар. Кремль не будет в состоянии продолжать финансировать военные действия против Украины весной. Европейцы понимают, что Россию нужно остановить на поле боя", - заметил Брайза.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Avropa Kremlin enerji şantajına müqavimət göstərməyə hazırdır”

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