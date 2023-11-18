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БПЛА движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу США в Сирии

БПЛА движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу США в Сирии Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США в Телль-Бейдаре, расположенную в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). Они использовали при атаке дроны-камикадзе.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 17:03
БПЛА движения Исламское сопротивление Ирака атаковали базу США в Сирии

Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США в Телль-Бейдаре, расположенную в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). Они использовали при атаке дроны-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории военного объекта раздалось несколько сильных взрывов. Других подробностей не приводится.

9 ноября 15 ракет было выпущено по военной базе США, которая находится в районе нефтяного месторождения "Эль-Омар", и еще шесть по американскому лагерю возле газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.

13 ноября помимо баз в Эль-Омаре и Конико был обстрелян военный объект в Эш-Шаддади рядом с нефтяным месторождением "Эль-Джебса".

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