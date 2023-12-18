BP приостановила весь транзит через Красное море

Британская BP приостанавливает транзит грузов через Красное море в связи со снижением безопасности судоходства.

Британская BP приостанавливает транзит грузов через Красное море в связи со снижением безопасности судоходства.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявили в пресс-службе компании 18 декабря.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно приостановить весь транзит через него", - говорится в заявлении пресс-службы.

Таким образом, грузы компании будут идти не через Суэцкий канал, а более длинным путем вокруг Африки.

Ранее, 16 декабря о приостановке транзита грузов через Красное море объявила французская транспортная группа CMA CGM, а также фирмы Mediterranean Shipping Company (MSC), Moller-Maersk Group и Hapag-Lloyd.