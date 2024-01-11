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Ботсвана и группа De Beers согласовали инвестиции в алмазный сектор в размере $1 млрд

Ботсвана и группа De Beers согласовали инвестиции в алмазный сектор в размере $1 млрд Ботсвана и алмазная группа De Beers согласовали инвестиции в строительство подземной шахты на самом богатом в мире алмазами руднике "Джваненг".
Другие страны
11 января 2024 г. 17:19
Ботсвана и группа De Beers согласовали инвестиции в алмазный сектор в размере $1 млрд

Ботсвана и алмазная группа De Beers согласовали инвестиции в строительство подземной шахты на самом богатом в мире алмазами руднике "Джваненг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

Согласованная сумма составила 1 млрд долларов.

Создание шахты на руднике в центральной части Ботсваны, где добыча алмазов до сих пор велась открытым способом, продлит его производственную активность еще на 20 лет. Планируется, что ежегодно он будет давать до 9 млн каратов алмазов.

На рудник "Джваненг" приходится 70% прибыли управляющей им компании Debswana, которая является совместным предприятием правительства Ботсваны и De Beers. Участие каждой из сторон составляет 50%.

На Ботсвану приходится более двух третей всех добываемых группой алмазов. De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American. В общем объеме экспорта Ботсваны 90% приходится на эти драгоценные камни.

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