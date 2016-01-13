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    Босния и Герцеговина подаст заявку на вступление в ЕС до конца января

    Глава МИД: Мы стараемся следовать этому решению

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Босния и Герцеговина направит официальную заявку на вступление в Евросоюз до конца января.

    Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил министр иностранных дел страны Игорь Црнадак. 

    "Мы стараемся следовать этому решению", - заявил глава МИД, отметив, что из Брюсселя поступают сигналы о том, что гораздо важнее подготовить заявку, которую можно было бы сразу принять, а не поспешить и потерять в качестве.

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