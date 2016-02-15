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    Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС

    В заявлении Могерини отмечается, что это важный шаг на пути Боснии и Герцеговины в ЕС, но все же этот шаг – лишь начало долгого пути

    Баку 15 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз cегодня  утром  получил от Республики Босния и Герцеговина официальную заявку на вступление. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила верховный  представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

    В заявлении Могерини отмечается, что это важный шаг на пути Боснии и Герцеговины в Евросоюз, но все же этот шаг – лишь начало долгого пути.

    О планах Боснии и Герцеговины подать заявку на вступление в ЕС стало известно еще в январе.

    Заявление властей Боснии и Герцеговины многие европейские эксперты встретили скептически. Они сомневаются, что страна политически и экономически готова к вступлению в Евросоюз.

    В частности, высказывалось мнение, что Босния и Герцеговина присоединится к Евросоюзу не ранее 2026 года.

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