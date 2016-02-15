Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС

Баку 15 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз cегодня утром получил от Республики Босния и Герцеговина официальную заявку на вступление. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

В заявлении Могерини отмечается, что это важный шаг на пути Боснии и Герцеговины в Евросоюз, но все же этот шаг – лишь начало долгого пути.

О планах Боснии и Герцеговины подать заявку на вступление в ЕС стало известно еще в январе.

Заявление властей Боснии и Герцеговины многие европейские эксперты встретили скептически. Они сомневаются, что страна политически и экономически готова к вступлению в Евросоюз.

В частности, высказывалось мнение, что Босния и Герцеговина присоединится к Евросоюзу не ранее 2026 года.