Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана.

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана.

Как передает Report , об этом сообщает генеральное управление береговой охраны Турции.

"Пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 по местному времени для транзита судов в обе стороны", — говорится в сообщении управления береговой охраны.

Отмечается, что причиной ограничения стали плохие погодные условия.

В провинции Стамбул объявлено "желтый" уровень угрозы из-за ураганов до 80 километров в час. Кроме того, синоптики предупердили об угрозе падения деревьев.

За последние пять дней в Черном море на мель сели не менее пяти сухогрузов.