О нас

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 20:41
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана.

Как передает Report, об этом сообщает генеральное управление береговой охраны Турции.

"Пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 по местному времени для транзита судов в обе стороны", — говорится в сообщении управления береговой охраны.

Отмечается, что причиной ограничения стали плохие погодные условия.

В провинции Стамбул объявлено "желтый" уровень угрозы из-за ураганов до 80 километров в час. Кроме того, синоптики предупердили об угрозе падения деревьев.

За последние пять дней в Черном море на мель сели не менее пяти сухогрузов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi