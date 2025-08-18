Бортпроводники Air Canada решили прекратить двухдневную забастовку

Бортпроводники крупнейшей авиакомпании Air Canada, которые с 16 августа проводят забаставку, планируют в понедельник вечером прекратить ее.

Бортпроводники крупнейшей авиакомпании Air Canada, которые с 16 августа проводят забаставку, планируют в понедельник вечером прекратить ее.

Как передает Report, об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

"Авиакомпания, базирующаяся в Монреале, заявила, что планирует возобновить полеты в понедельник вечером, несмотря на то, что руководители Канадского профсоюза государственных служащих (CUPE) настаивают на продолжении забастовки", - сообщает издание.

Отмечается, что профсоюз призывает продолжать забастовку, и добиться заключения нового трудового договора с учетом увеличения зарплаты, а также оплаты тех часов, которых стюарды и стюардессы проводят в ожидании вылета.

По данным издания, забастовка нарушила планы примерно 500 тыс. пассажиров, которым пришлось скупать подорожавшие билеты альтернативных рейсов других авиакомпаний.

Ранее Совет по трудовым отношениям Канады поручил авиакомпании и бастующим бортпроводникам возобновить обслуживание всех рейсов Air Canada и Air Canada Rouge после распоряжения федерального министра занятости Патти Хайду. Министр приказал сторонам возобновить работу и выполнять условия действующего коллективного договора до тех заключения нового.