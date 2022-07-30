Борт с Пелоси следует в направлении Тайваня

Борт Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 следует в сторону Тайваня.

Борт Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 следует в сторону Тайваня.

Как передает Report, об этом передают зарубежные СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Воздушное судно вылетело 30 июля с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд, взяв курс на Тихий океан.

В пятницу, 29 июля, стартовало турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что спикер палаты представителей побывает в Японии, Сингапуре и Южной Корее.

Основной причиной особого внимания мировых СМИ к турне Пелоси является ее вероятный визит на Тайвань.