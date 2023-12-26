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Боррелю присудили антипремию "Борат от дипломатии"

Боррелю присудили антипремию "Борат от дипломатии" Ведущие места в юмористическом антирейтинге года заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 18:16
Боррелю присудили антипремию Борат от дипломатии

Ведущие места в юмористическом антирейтинге года заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони.

Как сообщает Report, данный список опубликовала европейская газета Politico.

Боррелю присуждена премия "Борат от дипломатии" в честь героя одноименной американо-британской кинокомедии — "благожелательного болвана".

"Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость", - уточнили в публикации.

Авторы статьи отметили, что по мере того как его срок подходит к концу, Боррель старается ежедневно напоминать о своей "дипломатической несостоятельности".

Фон дер Ляйен, согласно антирейтингу получила статус "немки, играющей в президента Европы". При этом каждый раз, когда глава ЕК хочет воспользоваться своей властью, на ее пути вырастает "кирпичная стена".

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