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Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на "Северном потоке - 2"

Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на "Северном потоке - 2" Расследование взрывов на "Северном потоке - 2" еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной.
Другие страны
28 октября 2022 г. 06:27
Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на Северном потоке - 2

Расследование взрывов на "Северном потоке - 2" еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина", - сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения "Северных потоков".

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Версия на азербайджанском языке Borel “Şimal axını 2”də partlayışların araşdırılmasında çətinliklər olduğunu açıqlayıb

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