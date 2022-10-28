Боррель заявил о затруднениях в расследовании взрывов на "Северном потоке - 2"

Расследование взрывов на "Северном потоке - 2" еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной.

Расследование взрывов на "Северном потоке - 2" еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина", - сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения "Северных потоков".