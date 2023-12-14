Боррель заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины

Военная поддержка Украины должна продолжиться и расшириться. Саммит ЕС должен поддержать расширение Европейского фонда мира, чтобы расширить поставки оружия.

Военная поддержка Украины должна продолжиться и расшириться. Саммит ЕС должен поддержать расширение Европейского фонда мира, чтобы расширить поставки оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС.

"Мы должны поддерживать Украину как можно больше с точки зрения расширения, военной и финансовой помощи. Я продолжу просить лидеров понять, что Украина - это экзистенциальный вопрос для Европы. Что наша военная поддержка Украины должна продолжаться и расти, это не война против Украины, это война за нашу безопасность", - сказал он.

Боррель призвал также лидеров стран ЕС дать ему полномочия по дальнейшему расширению Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия Киеву.