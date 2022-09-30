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Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия

Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия "Россия должна заплатить за восстановление Украины".
Другие страны
30 сентября 2022 г. 00:32
Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия

"Россия должна заплатить за восстановление Украины".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на испанском Форуме Ла-Тоха.

"Самое важное - подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это", - сказал он.

Ж. Боррель посчитал необходимым перестроить структуру безопасности в Европе, однако для этого нужно закончить войну. Глава европейской дипломатии также полагает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет очень сложно сесть за стол переговоров с российскими властями.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейским странам следует продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, и не прекращать политику антироссийских санкций.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: "Rusiya Ukraynanın bərpası üçün pul ödəməlidir"

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