Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия

"Россия должна заплатить за восстановление Украины".
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"Самое важное - подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это", - сказал он.
Ж. Боррель посчитал необходимым перестроить структуру безопасности в Европе, однако для этого нужно закончить войну. Глава европейской дипломатии также полагает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет очень сложно сесть за стол переговоров с российскими властями.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейским странам следует продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, и не прекращать политику антироссийских санкций.