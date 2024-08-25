О нас

Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня

Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами.
Другие страны
25 августа 2024 г. 21:37
Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами.

Как передает Report, об этом заявил в соцсети X глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами", - отметил он.

Боррель также подчеркнул, что поддерживает призыв властей Ливана "к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны".

Напомним, что "Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра, начав в воскресенье утром воздушную атаку по военным целям на территории Израиля.

По данным газеты газета The Times of Israel, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет, обстрелу подверглись 11 военных баз в стране. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Borrel: Yaxın Şərqdə vəziyyət kritik həddə çatıb

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi