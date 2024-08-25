Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами.
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"Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами", - отметил он.
Боррель также подчеркнул, что поддерживает призыв властей Ливана "к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны".
Напомним, что "Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра, начав в воскресенье утром воздушную атаку по военным целям на территории Израиля.
По данным газеты газета The Times of Israel, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет, обстрелу подверглись 11 военных баз в стране. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов