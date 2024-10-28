Боррель заявил, что Орбан в ходе визита в Грузию не представляет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предстоящего визита в Грузию 28-29 октября не выступает в качестве представителя Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предстоящего визита в Грузию 28-29 октября не выступает в качестве представителя Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.

По его словам, Орбан "сегодня отправляется в Грузию <...>, несомненно, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству Грузии". "Что бы ни говорил Орбан во время своего визита, он не представляет Евросоюз", - сказал он.

Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что сегодня Орбан посетит страну с официальным визитом.