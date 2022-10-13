Боррель: Запад даст мощный военный ответ на применение Россией ядерного оружия против Украины

Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным.

Запад даст мощный военный ответ на возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным.

Как передает Report, об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

По его словам, масштабы ответных военных мер Запада "приведут к уничтожению российской армии".

Боррель также сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами".

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия в Украине.