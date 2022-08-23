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Боррель: Я надеюсь, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну

Боррель: Я надеюсь, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых выразил надежду, что Турция использует свое влияние на Россию, чтобы остановить войну.
Другие страны
23 августа 2022 г. 01:15
Боррель: Я надеюсь, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых выразил надежду, что Турция использует свое влияние на Россию, чтобы остановить войну.

Как передает Report, об этом Боррель сообщил в Twitter.

"Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской агрессии против Украины. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить бессмысленную войну", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Ümidvaram ki, Türkiyə müharibəni dayandırmaq üçün Rusiyaya təsirindən istifadə edə biləcək”

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