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Боррель выразил надежду на укрепление партнерства ЕС-НАТО при новом генсеке

Боррель выразил надежду на укрепление партнерства ЕС-НАТО при новом генсеке Евросоюз и НАТО в ближайшие годы будут укреплять партнерство.
Другие страны
1 октября 2024 г. 17:48
Боррель выразил надежду на укрепление партнерства ЕС-НАТО при новом генсеке

Евросоюз и НАТО в ближайшие годы будут укреплять партнерство.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в соцсети "Х".

В своей публикации он поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность.

"Поздравления Марку Рютте… Сотрудничество НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение, чтобы противостоять вызовам в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сможем еще больше укрепить наше партнерство", - отметил он.

Отметим, что сегодня Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

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