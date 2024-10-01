Боррель выразил надежду на укрепление партнерства ЕС-НАТО при новом генсеке

Евросоюз и НАТО в ближайшие годы будут укреплять партнерство.

Евросоюз и НАТО в ближайшие годы будут укреплять партнерство.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в соцсети "Х".

В своей публикации он поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность.

"Поздравления Марку Рютте… Сотрудничество НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение, чтобы противостоять вызовам в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сможем еще больше укрепить наше партнерство", - отметил он.

Отметим, что сегодня Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.