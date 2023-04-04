Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель принял в Брюсселе своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель принял в Брюсселе своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву.

Как передает Report, об этом написал Боррель на своей странице в Twitter.

"Рад приветствовать сегодня вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметил глава ЕС. Он добавил, что еще одной задачей является оказание давления на Россию с целью вынудить ее прекратить войну.