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Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине

Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель принял в Брюсселе своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 02:17
Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель принял в Брюсселе своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву.

Как передает Report, об этом написал Боррель на своей странице в Twitter.

"Рад приветствовать сегодня вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметил глава ЕС. Он добавил, что еще одной задачей является оказание давления на Россию с целью вынудить ее прекратить войну.

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