Боррель: В заседании ЕС обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по РФ

Главы МИД и министры обороны ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России.

Главы МИД и министры обороны ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выступил по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Будет дискуссия об этом, и я надеюсь, что все министры достигнут договоренности об этом, но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что США разрешили удары своим оружием вглубь территории России.

Боррель также подчеркнул, что он лично всегда поддерживал такие удары европейским оружием.