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Боррель в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС

Боррель в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 13:18
Боррель в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал перед началом в Брюсселе конференции по ближневосточному урегулированию.

Боррель отметил, что передаст дела своей преемнице Кае Каллас.

"Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию", - сказал он.

Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Borrell sabah postunu Kaya Kallasa təhvil verəcək

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