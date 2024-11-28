Боррель в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал перед началом в Брюсселе конференции по ближневосточному урегулированию.

Боррель отметил, что передаст дела своей преемнице Кае Каллас.

"Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию", - сказал он.

Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС.